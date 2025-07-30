Глава КЧР сообщил Путину о росте патриотического настроя у молодежи

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Проведение Года защитника Отечества помогает усилить связь поколений, у молодежи Карачаево-Черкесии всех возрастов невиданно вырос патриотический настрой, сообщил президенту РФ Владимиру Путина глава республики Рашид Темрезов.
Путин в среду встретился с главой Карачаево-Черкесской Республики. Темрезов отчитался, что в год 80-летия победы в Великой Отечественной войны и Год защитника Отечества в регионе проводится более 1000 различных мероприятий.
«Самое главное, что мы видим, Год защитника Отечества больше связь поколений настраивает… Ещё десять лет назад, честно говоря, такого патриотического настроя у наших школьников, у детей, юношей, студентов я не видел. А сейчас просто единый порыв», — сказал Темрезов.