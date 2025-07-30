Глава КЧР сообщил Путину о росте патриотического настроя у молодежи

«Самое главное, что мы видим, Год защитника Отечества больше связь поколений настраивает… Ещё десять лет назад, честно говоря, такого патриотического настроя у наших школьников, у детей, юношей, студентов я не видел. А сейчас просто единый порыв», — сказал Темрезов.