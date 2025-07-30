Последние новости к вечеру 30 июля 2025 года: главные события

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, заявил о том, что Россия уже долгое время живет под огромным количеством санкций. А также отметил, что в Кремле продолжают фиксировать заявления, поступающие от Трампа и других международных представителей.