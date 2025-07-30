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Последние новости к вечеру 30 июля 2025 года: главные события

Подборка последних новостей к вечеру 30 июля 2025 года. Рассказываем, что произошло за день в России и мире. Главные события 30 июля — в проекте Новости Mail.

На Камчате произошло мощное землетрясение

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В ночь на 30 июля на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, магнитудой 8,7 балла. Толчки вызвали волны цунами высотой до 5 метров и привели к эвакуации людей на Гавайях и по всему Тихому океану.

В Кремле заявили об «иммунитете» к новым санкциям, отвечая про новый ультиматум Трампа

Источник: РИА "Новости"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, заявил о том, что Россия уже долгое время живет под огромным количеством санкций. А также отметил, что в Кремле продолжают фиксировать заявления, поступающие от Трампа и других международных представителей.

Трамп объявил о пошлинах в 25% на товары из Индии

Источник: РИА "Новости"

Президент США заявил, что с 1 августа Индия будет выплачивать 25%-ные пошлины, плюс штраф за покупку российских энергоносителей и вооружений. В Дели, в свою очередь, надеятся на торговое соглашение к осени 2025 года.

Сеть магазинов «Доброцен», а также провайдер AirNet подверглись хакерской атаке

Источник: РИА "Новости"

Пять офисов сети дискаунтеров в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Самаре
оказались парализованы в результате масштабной кибератаки. С аналогичной проблемой столкнулся популярный петербургский провайдер.

Погибла двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер

Источник: РИА "Новости"

Спортсменка попала под камнепад в горах в Пакистане во время восхождения на пик. Поиски были прерваны во вторник из-за наступления темноты и возобновились в среду.

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