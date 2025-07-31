Кроссворд на 31 июля 2025

5. Гарри

В 1990 году, после переезда в Манчестер и работы секретарем в «Международной амнистии», Джоан Роулинг ехала в Лондон на поезде, который задержали на четыре часа. Именно тогда, по словам Роулинг, идея о Гарри Поттере пришла ей в голову. В некоторых интервью она так рассказывала об этом: «Я действительно не знаю, откуда пришла эта идея. Все началось с Гарри, после чего в мою голову нахлынули все эти персонажи и ситуации». В тот же вечер она начала писать «Философский камень».