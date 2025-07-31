Кроссворд на 31 июля 2025

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Интересные факты о Джоан Роулинг
- Джоан Роулинг публикуется под псевдонимом «Дж. К. Роулинг». При выпуске первой книги о Гарри Поттере ее имя было указано как «Джоан Роулинг», но издатели, предполагая, что мальчики могут неохотно читать книги, написанные женщинами, предложили использовать инициалы. Поскольку у Джоан не было среднего имени, для псевдонима был выбран второй инициал «К» — в честь бабушки по отцовской линии. Сама писательница предпочитает, чтобы ее называли «Джо».
- В определенный период жизни Джоан Роулинг страдала от клинической депрессии, сопровождавшейся суицидальными мыслями. Это состояние оказало влияние на ее творчество и привело к появлению в третьей книге о Гарри Поттере дементоров — существ, высасывающих душу.
- В 2016 году, спустя девять лет после выхода заключительной книги, серия «Гарри Поттер» получила неожиданное продолжение в виде пьесы «Гарри Поттер и Проклятое дитя», состоящей из двух частей. Действие пьесы начинается сразу после эпилога «Даров Смерти». Пьеса, поставленная на Вест-Энде, была написана драматургом Джеком Торном при участии Роулинг. Параллельно с премьерой в книжных магазинах появилась книга со сценарием, официально признанная восьмой частью серии. Пьеса получила восторженные отзывы и была удостоена рекордных девяти премий Лоренса Оливье, включая награды за лучшую новую пьесу и лучшую мужскую роль.
Ответы
По горизонтали:
1. Фонд
В 2000 году Джоан Роулинг учредила благотворительный фонд «Volant Charitable Trust», целью которого является борьба с бедностью и социальным неравенством. Фонд оказывает финансовую поддержку организациям, оказывающим помощь детям, неполным семьям и проводящим исследования в области рассеянного склероза. Роулинг объясняла свою инициативу чувством моральной ответственности перед обществом, возникающим, когда человек обладает значительно большими ресурсами, чем ему необходимо для жизни.
2. Письмо
В июле 2020 года Джоан Роулинг присоединилась к 152 другим видным западным интеллектуалам, подписав открытое «Письмо о справедливости и открытости дискуссий», опубликованное в Harper's Magazine. Письмо призывало к прекращению насаждения «идеологического единообразия и нравственной категоричности» в западных странах, подчеркивая важность свободного обмена мнениями и недопустимость использования толерантности для навязывания определенных мировоззрений. Этот шаг стал реакцией на распространение «культуры отмены», когда люди подвергаются травле и осуждению за неполиткорректные действия или высказывания, что негативно сказывается на их карьере и жизни. Среди подписантов также были Маргарет Этвуд, Ноам Хомски, Стивен Пинкер, Фрэнсис Фукуяма, Салман Рушди и другие.
3. Рон
По словам Роулинг, бирюзовый Ford Anglia, принадлежавший ее лучшему другу Шону Харрису, послужил источником вдохновения для создания летающего автомобиля в книгах о Гарри Поттере. Роулинг также отмечала, что характер Рона Уизли во многом основан на личности Шона, хотя и не является его точным отражением.
4. Гэлбрейт
Джоан Роулинг еще в 2000-х годах говорила о желании попробовать себя в жанре криминального романа. В апреле 2013 года под именем Роберта Гэлбрейта вышел «Зов кукушки». Индия Найт из The Sunday Times, впечатленная качеством романа, заподозрила, что автором является известный писатель. Расследование газеты, включавшее лингвистический анализ, подтвердило связь между Роулинг и Гэлбрейтом. Роулинг призналась, что использовала псевдоним, чтобы избежать давления ожиданий и получить непредвзятые отзывы. После раскрытия авторства продажи романа взлетели. Роулинг подтвердила намерение продолжать серию книг о Корморане Страйке под псевдонимом и сообщила о завершении работы над вторым романом.
5. Гарри
В 1990 году, после переезда в Манчестер и работы секретарем в «Международной амнистии», Джоан Роулинг ехала в Лондон на поезде, который задержали на четыре часа. Именно тогда, по словам Роулинг, идея о Гарри Поттере пришла ей в голову. В некоторых интервью она так рассказывала об этом: «Я действительно не знаю, откуда пришла эта идея. Все началось с Гарри, после чего в мою голову нахлынули все эти персонажи и ситуации». В тот же вечер она начала писать «Философский камень».
По вертикали:
1. Гермиона
Роулинг признавалась, что персонаж Гермионы Грейнджер во многом основан на ней самой. По словам писательницы, Гермиона — это ее карикатурное изображение в возрасте одиннадцати лет, которым она не особенно гордится.
2. Книга
В 2005 году Джоан Роулинг совместно с депутатом Европарламента Эммой Николсон основала Children's High Level Group (CHLG), позднее переименованную в Lumos. Эта организация занимается защитой прав детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Для поддержки CHLG в 2007 году Роулинг продала на аукционе один из семи рукописных экземпляров «Сказок барда Бидля» — книги, упоминавшейся в «Гарри Поттере и Дарах Смерти». Amazon.com приобрел книгу за 1,95 миллиона фунтов стерлингов, сделав ее самой дорогой современной книгой, когда-либо проданной на аукционе. Впоследствии, в 2008 году, книга была издана для широкой публики, а вся выручка направлена в Lumos. К 2013 году общая сумма пожертвований от продаж «Сказок барда Бидля» в пользу Lumos составила около 19 миллионов фунтов стерлингов.
3. Икабог
В мае 2020 года Джоан Роулинг представила свою новую детскую книгу «Икабог», первая публикация которой состоялась на специальном сайте в формате ежедневных глав и продолжалась до 10 июля. Особенностью проекта стал детский конкурс иллюстраций, призванный выбрать лучшие работы для будущего печатного издания. «Икабог» стал первым детским произведением Роулинг после завершения серии о Гарри Поттере в 2007 году. Роулинг объяснила свой выбор формата публикации желанием поддержать детей во время пандемии. Сайт книги привлек широкую аудиторию, насчитывая миллионы просмотров. В ноябре 2020 года «Икабог» был издан в полном формате с иллюстрациями победителей конкурса, а все средства от продаж были направлены на благотворительность.
4. Дочь
Рукопись книги «Гарри Поттер и философский камень» была отклонена двенадцатью издательствами, прежде чем получить одобрение от Барри Каннингема из лондонского Bloomsbury год спустя. Решающую роль в публикации сыграла Алиса Ньютон, восьмилетняя дочь председателя Bloomsbury, которая, прочитав первую главу, настоятельно потребовала продолжение.
5. Проект
В 2011 году Роулинг объявила о создании Pottermore, масштабного онлайн-проекта, призванного объединить все материалы, относящиеся к вселенной Гарри Поттера. Сайт содержит около 18 000 слов дополнительной информации, касающейся персонажей, мест и предметов из мира Гарри Поттера. В 2012 году, после запуска Pottermore, Роулинг заявила о планах по созданию энциклопедии, посвященной вселенной Гарри Поттера, и намерении направить доходы от нее на благотворительность. Однако впоследствии она изменила решение, предпочтя бесплатно публиковать новые детали о мире Гарри Поттера на Pottermore.
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