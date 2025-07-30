Как аномальная жара влияет на песни и жизнь китов

Под поверхностью океана киты исполняют свои песни. Недалеко от калифорнийского побережья на глубине около 900 метров установлен гидрофон — специальный подводный микрофон, который годами записывает эти звуки. Исследователи из Национального управления океанических и атмосферных исследований США внимательно анализируют эти подводные мелодии, чтобы понять, как климат и деятельность человека влияют на жизнь в океане. Глубокое слушание помогает обнаружить как признаки дисбаланса, так и устойчивости морских экосистем, сообщает издание National Geographic.