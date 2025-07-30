Как аномальная жара влияет на песни и жизнь китов

Под поверхностью океана киты исполняют свои песни. Недалеко от калифорнийского побережья на глубине около 900 метров установлен гидрофон — специальный подводный микрофон, который годами записывает эти звуки. Исследователи из Национального управления океанических и атмосферных исследований США внимательно анализируют эти подводные мелодии, чтобы понять, как климат и деятельность человека влияют на жизнь в океане. Глубокое слушание помогает обнаружить как признаки дисбаланса, так и устойчивости морских экосистем, сообщает издание National Geographic.
Аномальная жара и ее влияние на китов
В рамках шестилетнего акустического мониторинга в Калифорнийском течении ученые зафиксировали интересные изменения. Во время аномальной жары, которая началась в 2015 году, песни синих китов и финвалов стали звучать значительно реже. В то же время горбатые киты с более разнообразный рационом питания продолжали петь без изменений.
Причина кроется в сокращении численности криля — мелких ракообразных, главном корме для синих китов. Аномально высокая температура вызвала токсичные цветения водорослей, которые стали причиной масштабного отравления морских млекопитающих. Эти события показали, насколько чувствительна морская пища к изменениям климата.
Блоб: гигантское теплое пятно в Тихом океане
Не только в Калифорнии происходят такие изменения. В 2013 году в Беринговом море и у берегов Аляски появилось огромное тепловое пятно — участок океана с температурой выше нормы на несколько градусов. За несколько лет оно распространилось более чем на 321 километр Тихого океана.
Это явление, известное как Блоб, резко уменьшило популяцию криля и нарушило всю пищевую цепь. Из-за нарушения восходящих потоков и рассеивания криля синим китам стало еще труднее находить пищу.
Тихие киты Новой Зеландии
Ученые, которые исследовали синих китов в водах Новой Зеландии в 2016—2018 годах, заметили тревожную закономерность. В годы Блоба животные издавали меньше звуков, связанных с кормлением и размножением. Это означает, что из-за нехватки пищи они тратили меньше энергии на размножение, что повлияло на их популяцию.
Экологи считают, что эти изменения — важный сигнал о состоянии экосистемы, так как синие киты играют роль стражей океана, влияя на многие природные процессы.
Климатические изменения и будущее океанов
Океаны поглощают более 90% избыточного тепла, которое связано с изменением климата, и экстремальные явления, такие как волны тепла и сильные Эль-Ниньо, становятся все более частыми. Это ведет к долгосрочным последствиям для морской жизни, рыбных ресурсов и климата в целом. Ученые отмечают, что влияние одной волны тепла может ощущаться десятилетиями, особенно для долгоживущих видов, таких как киты.
Значение звукового мониторинга для сохранения природы
Подводные звуки — ключ к пониманию здоровья океана. Гидрофоны и другие акустические приборы помогают ученым отслеживать изменения в поведении морских животных и реагировать на экологические угрозы.
Пандемия COVID-19, которая временно снизила шум судоходства, показала, насколько сильно человек влияет на морскую среду. Животные меняют поведение в ответ на эти изменения, и изучение их звуков может помочь лучше понять и защитить океаны.
Хотя синие киты живут долго — до 80 лет — и изменения в их популяциях происходят медленно, современные научные данные уже показывают очевидное влияние климатических изменений на океанские экосистемы. Чтобы сохранить будущее нашей планеты, важно внимательно слушать и учиться у морских обитателей.
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