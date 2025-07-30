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Военнослужащий из Тайшетского района героически погиб в зоне СВО

Евгений Солдатов погиб 1 июня при выполнении боевого задания.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Военнослужащий из Тайшетского района Евгений Солдатов героически погиб в зоне специальной военной операции. Как рассказывает Тайшет24 боец проходил службу в рядах Российской армии.

— В сентябре 2022 года его призвали служить Родине. Евгений был прекрасным сыном и братом, — уточняется в сообщении.

Парень погиб в возрасте 26 лет. К своим годам он еще не успел создать собственную семью. Прощание с Евгением Солдатовым пройдет 31 июля в 13:00 в Доме Культуры.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в областном задержали мужчину, который ударил прохожую твердым предметом.