Башкирия запросила у федеральных властей 13,5 млрд рублей на застройку Зауфимья

Исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Башкирии Артем Ковшов сообщил, что текущий портфель строящегося жилья в республике составляет 3,5 миллиона квадратных метров, что на 7,5% больше, чем год назад. Сейчас в регионе 149 застройщиков возводят 441 многоквартирный дом. На 2025 год запланирован ввод 734 тысяч «квадратов» жилья, а на 2026 — более 1,1 миллиона.