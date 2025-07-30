Башкирия запросила у федеральных властей 13,5 млрд рублей на застройку Зауфимья

На заседании правительства Башкирии прошло обсуждение развития жилищного строительства в регионе. Премьер-министр республики Андрей Назаров заявил, что к концу этого года планируется сохранить текущие объемы строительства — более трех миллионов квадратных метров жилья. Для этого власти продолжат работу по вовлечению новых площадок под застройку с развитой инфраструктурой.
Особое внимание уделено проекту комплексного развития территории Зауфимья, на который уже подана заявка в Фонд развития территорий для привлечения 13,5 миллиардов рублей федерального финансирования. Реализация этого проекта позволит ввести дополнительно около двух миллионов «квадратов» жилья.
Исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Башкирии Артем Ковшов сообщил, что текущий портфель строящегося жилья в республике составляет 3,5 миллиона квадратных метров, что на 7,5% больше, чем год назад. Сейчас в регионе 149 застройщиков возводят 441 многоквартирный дом. На 2025 год запланирован ввод 734 тысяч «квадратов» жилья, а на 2026 — более 1,1 миллиона.
Ковшов также отметил успехи в реализации программ комплексного развития территорий (КРТ). С начала года подписано десять договоров КРТ, которые позволят построить 705 тысяч квадратных метров жилья. Всего с 2023 года заключено 32 таких соглашения, вовлечено около тысячи гектаров земель.
— Прорабатывается вопрос внедрения механизма КРТ еще в пяти муниципалитетах, — заявил чиновник.
Назаров поручил Минстрою республики и главам муниципалитетов обеспечить выполнение планов по вводу жилья в третьем квартале 2025-го. Госкомитету по жилищному и строительному надзору поставлена задача до 15 декабря завершить проверки соответствия проектной документации строящихся домов.
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