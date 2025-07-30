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Синоптики прогнозируют сильные ливни в Минске с 18.00 до 21.00

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Синоптики прогнозируют сильные ливни в Минске сегодня с 18.00 до 21.00. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +32° 2 м/с 63% 759 мм рт. ст. +32°
Источник: БЕЛТА

Что касается общего прогноза по стране, по западу Беларуси сегодня ожидаются сильные дожди. Во многих районах страны возможны грозы, при грозах местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра с порывами 15−20 м/с.