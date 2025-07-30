Синоптики прогнозируют сильные ливни в Минске с 18.00 до 21.00

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Синоптики прогнозируют сильные ливни в Минске сегодня с 18.00 до 21.00. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.