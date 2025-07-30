Что касается общего прогноза по стране, по западу Беларуси сегодня ожидаются сильные дожди. Во многих районах страны возможны грозы, при грозах местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра с порывами 15−20 м/с.
Синоптики прогнозируют сильные ливни в Минске с 18.00 до 21.00
30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Синоптики прогнозируют сильные ливни в Минске сегодня с 18.00 до 21.00. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.