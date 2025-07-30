Эксперт сообщила, сколько энергетика разрешено пить без вреда для здоровья

Для эффекта бодрости, многие предпочитают выпивать энергетик. Но только его употребление в больших количествам может пагубно сказаться на здоровье. Врач-диетолог Наталья Мизинова рассказала NEWS.ru, что желательно пить не больше.
одной банки энергетика в месяц. Те, у кого есть проблемы с сердцем и нервной системой, получат только вред от этого напитка.
— В одной баночке энергетика содержится до 300 мл кофеина, это половина от разрешенной суточной нормы. Если в течение дня еще пить чай или кофе, то показатели сильно превысят норму, — уточнят врач.
Детям строго рекомендуют не давать энергетик, а взрослым можно только 250 мл баночку в месяц. К тому что в ней содержится до восьми ложек сахара. Поэтому лучше покупать энергетик с сахарозаменителем.