Ученые доказали, что в одном из древнегреческих бронзовых сосудов из Италии хранился мед

Эта идея была быстро поставлена под сомнение, так как еще в 1970 и 1980 годах химики изучили состав отложений на дне античных сосудов при помощи доступных на то время инструментов и пришли к выводу, что они не содержали в себе следов меда и состояли из воска, жиров и смолы. Недавно эти сосуды попали в музей Оксфордского университета в рамках выставки «Последний пир в Помпеях», что побудило палеохимиков провести повторный анализ состава этих отложений при помощи новых масс-спектрометров и инфракрасных спектроскопов.