Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в среду

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей и гостей столицы о грозе и сильном ветре с порывами до 15 метров в секунду в среду.
«По прогнозам синоптиков, в ближайший час и до конца суток в столице местами ожидаются кратковременный дождь, гроза. При грозе возможны порывы ветра до 15 метров в секунду», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что горожанам следует быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.