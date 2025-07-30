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Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в среду

В Москве в среду ожидается гроза с порывами до 15 метров в секунду.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей и гостей столицы о грозе и сильном ветре с порывами до 15 метров в секунду в среду.

«По прогнозам синоптиков, в ближайший час и до конца суток в столице местами ожидаются кратковременный дождь, гроза. При грозе возможны порывы ветра до 15 метров в секунду», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что горожанам следует быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.