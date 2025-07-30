Более 2 тысяч бутылок с водой раздали на вокзалах Петербурга

По состоянию на 15:00 30 июля воздух в Петербурге прогрелся до +31,8 градуса. Это на 0,1 градуса выше, чем было у прежнего лидера по жаре, 25 июля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил синоптик Михаил Леус. В такие знойные дни горожанам помогают охладиться, устраивая общественные акции по раздаче бесплатной воды. Так, на вокзалах удалось распространить более 2,1 тысячи бутылок, добавили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.