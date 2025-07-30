Эксперт Аверьянов: ИИ может повысить точность прогнозов сейсмической активности

«Эти разработки, хотя и не дают стопроцентной точности, позволяют заблаговременно принимать меры предосторожности, минимизируя потенциальный ущерб. Следовательно, технологии искусственного интеллекта способны уточнить прогнозы таких событий, как землетрясения. Алгоритмы ИИ могут анализировать огромные массивы информации с сейсмических станций, метеорологических и спутниковых систем, могут выявлять скрытые закономерности, недоступные при использовании традиционных методов. На Камчатке, где сейсмическая активность связана не только с тектоническими процессами, но и с вулканической деятельностью, данные технологии особенно актуальны», — заключил Аверьянов.