Врач рассказала о преимуществах баночной терапии

Массаж с использованием медицинских банок действеннее обычного. Как рассказала терапевт Анастасия Тимощенко в беседе с NEWS.ru, такой вид терапии улучшает микроциркуляцию крови и лимфы. Это метод создает вакуумный эффект. Раньше специалисты применяли стеклянные банки. Однако результат от процедуры имел разницу.
— В случае наличия неприятного спазма в мышцах вакуум ослабляет болевых ощущений и уменьшает воспаление, — уточнила врач.
Использование банок в терапии обеспечивает усиление кровообращения и улучшение лимфатического оттока благодаря создаваемому вакууму. Этот метод также воздействует на глубокие слои подкожно-жировой клетчатки.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что сколько энергетика разрешено пить без вреда для здоровья по мнению врачей.