Врач рассказала о преимуществах баночной терапии

Массаж с использованием медицинских банок действеннее обычного. Как рассказала терапевт Анастасия Тимощенко в беседе с NEWS.ru, такой вид терапии улучшает микроциркуляцию крови и лимфы. Это метод создает вакуумный эффект. Раньше специалисты применяли стеклянные банки. Однако результат от процедуры имел разницу.