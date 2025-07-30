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Врач рассказала о преимуществах баночной терапии

Врач Тимощенко: такая терапия позволяет снимать боль и улучшать кровоток.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Массаж с использованием медицинских банок действеннее обычного. Как рассказала терапевт Анастасия Тимощенко в беседе с NEWS.ru, такой вид терапии улучшает микроциркуляцию крови и лимфы. Это метод создает вакуумный эффект. Раньше специалисты применяли стеклянные банки. Однако результат от процедуры имел разницу.

— В случае наличия неприятного спазма в мышцах вакуум ослабляет болевых ощущений и уменьшает воспаление, — уточнила врач.

Использование банок в терапии обеспечивает усиление кровообращения и улучшение лимфатического оттока благодаря создаваемому вакууму. Этот метод также воздействует на глубокие слои подкожно-жировой клетчатки.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что сколько энергетика разрешено пить без вреда для здоровья по мнению врачей.