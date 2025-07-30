Какая погода будет в Казахстане 31 июля

В Жетысуской области на востоке, юге и в центре возможен небольшой дождь, в горных районах области кратковременный дождь. На юге, в центре, горных районах области гроза. Ветер юго-западный 9−14, днем на востоке, севере области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, на востоке области 23, в горных районах области 10 тепла, днем 28−33, в горных районах области 24 тепла.