Какая погода будет в Казахстане 31 июля

В Абайской области по прогнозам синоптиков ночью на севере пройдет дождь, гроза, днем на западе, севере, юге области дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный 9−14, на севере, юге, в центре области 15−20, днем порывы 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, на западе области 12, днем 26−31 тепла, на юге области сильная жара 35 градусов.
В Акмолинской области синоптики обещают дождь, грозу, на западе, севере и востоке области сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9- 14, на западе, севере, востоке области порывы 15−20, временами 25 м/с. Температура воздуха ночью 9−14, днем 20−25 тепла.
В Актюбинской области синоптики прогнозируют ночью на севере и востоке дождь, гроза, временами сильный дождь, днем на севере, юге, востоке области дождь, гроза, на юге области сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-западный, северный 9−14, днем на юге, севере, в центре области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, на юге области 20, днем 21−26, на юге, западе области 31 тепла.
В Алматинской области на юге возможен небольшой дождь, в горный районах области кратковременный дождь, ночью в горных районах области временами сильный дождь. На юге, в горных районах области временами гроза. Ветер западный 9−14, на юге, в горных районах области порывы 18−23 м/с. Температура воздуха ночью 18−23, в горных районах области 8−13 тепла, днем 29−34, в горных районах области 19−24 тепла.
В Атырауской области ночью на востоке ожидается небольшой дождь, гроза. Ветер северный, северо-западный 9−14, днем на востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 18−23 тепла, днем сильная жара 30−35 градусов.
В Восточно-Казахстанской области на севере, востоке и юге будет дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9−14, на севере, востоке, юге области 15−20, днем порывы 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, на юге области 23, на востоке области 10, днем 26−31 тепла, на юге области сильная жара 35 градусов.
В Жамбылской области на севере, юге и в горных районах пройдет дождь, гроза. Ветер юго-западный 9−14, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 17−22, в горных районах области 13, днем 30−35, в горных районах области 27 тепла.
В Жетысуской области на востоке, юге и в центре возможен небольшой дождь, в горных районах области кратковременный дождь. На юге, в центре, горных районах области гроза. Ветер юго-западный 9−14, днем на востоке, севере области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, на востоке области 23, в горных районах области 10 тепла, днем 28−33, в горных районах области 24 тепла.
В Западно-Казахстанской области будет без осадков. Ветер северо-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 17−22, днем 27−32 тепла, на юге, западе области сильная жара 35 градусов.
В Карагандинской области ночью на западе и севере прогнозируется дождь, гроза, днем на западе, севере, востоке области дождь, гроза, на востоке области временами сильный дождь, град. Ветер южный, юго-западный 9−14, днем на севере, востоке, в центре области порывы 15−20, временами 23 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, на юге области 20, днем 21−26, на юге области 29 тепла.
В Костанайской области пройдет дождь, гроза, на севере, востоке области сильный дождь, днем шквал, град. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северный 9−14, днем на западе, севере области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, днем 18−23, на юге области 28 тепла.
В Кызылординской области по данным синоптиков днем на севере и в центре ожидается дождь, гроза, шквал, пыльная буря, на севере области град. Ветер северо-западный, западный 9−14, днем на севере, в центре области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 16−21, днем 30−35 тепла.
В Мангистауской области осадков не ожидается. Днем на севере области пыльная буря. Ветер северо-западный, северный 7−12, днем на севере области порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 19−24, днем 29−34, на юге области 37 тепла.
В Павлодарской области на севере и юге пройдет дождь, гроза. Ночью и утром на западе области туман. Ветер юго-западный 9−14, на севере, юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, днем 24−29 тепла.
В Северо-Казахстанской области ожидается дождь, гроза, на севере, востоке, юге области сильный дождь, днем шквал, град. Ночью и утром на юге, востоке области туман. Ветер северо-восточный 9−14, днем на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, днем 21−26, на юге области 18 тепла.
В Туркестанской области ночью в горах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8−13, днем в горных районах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 18−23, в горных районах области 15, днем 33−38, в горных районах области 29 тепла.
В Улытауской области ночью на севере возможен небольшой дождь, гроза, днем на западе, севере, востоке области дождь, гроза, град. Ветер юго-западный, западный 9−14, днем на севере, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 14−19, днем 25−30, на севере области 21 тепла.
Погода в мегаполисах
Астана: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град, шквал. Утром туман. Ветер юго-западный 9−14, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 12−14, днем 22−24 тепла.
Алматы: переменная облачность, днем небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3−8, временами порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью 20−22, днем 30−32 тепла.
Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 18−20, днем 34−36 тепла.