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Штрафы за мусор и нескошенный борщевик усилят в Беларуси

В республике усилят ответственность за нарушение экологических норм, однако прежде чиновники хотят сосредоточиться на просвещении граждан. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Михаил Русый.

Источник: Смартпресс

Он прокомментировал проект закона «Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности», который обсуждали на заседании экспертного совета.

Борьба с борщевиком и золотарником

Если разводить инвазивные растения на даче или вовремя не скашивать, штраф будет ощутимым.

Мы подняли планку ответственности, но вместе с тем внесли предложение о том, что инвазивные растения могут быть незнакомы простым людям, например, жителям деревень«, — отметил Михаил Русый. По его словам, новые меры должны сопровождаться разъяснительной работой: “Необходимо прийти к человеку, показать, рассказать и выдать предписание. Если же меры не будут устранены, тогда включается механизм административной ответственности.

Инвазивные — это виды растений, которые были завезены за пределы своего естественного ареала и активно распространяются, вытесняя местные виды и нанося вред экосистемам и экономике.

Порядок по всей стране

Законопроект — часть общих усилий по наведению порядка на всей территории страны в рамках поручений президента, уточнил Русый. «Благоустройство и наведение порядка необходимо начинать с себя», — добавил он.

Также на экспертном совете обсудили усиление санкций за загрязнение окружающей среды. Речь идёт о серьёзных штрафах за выброс мусора, особенно в лесах, на прилегающих территориях и вблизи предприятий. «За непринятие мер по отдельным направлениям штрафы для юридических лиц могут достигать тысячи базовых величин», — предупредил член экспертного совета.

Особое внимание планируется уделить нарушителям, выбрасывающим мусор из автомобилей. Например, за выброшенный из авто пакет из-под чипсов, наказывать надо довольно серьёзно, уверен Михаил Русый.

Что обязаны делать белорусы на своих участках?

Согласно обновленным Правилам благоустройства и содержания населенных пунктов, физические лица, которые живут в личных домах, должны обязательно благоустраивать участки. Подробнее об этом здесь.