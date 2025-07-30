Штрафы за мусор и нескошенный борщевик усилят в Беларуси

Он прокомментировал проект закона «Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности», который обсуждали на заседании экспертного совета.
Борьба с борщевиком и золотарником
Если разводить инвазивные растения на даче или вовремя не скашивать, штраф будет ощутимым.
Мы подняли планку ответственности, но вместе с тем внесли предложение о том, что инвазивные растения могут быть незнакомы простым людям, например, жителям деревень«, — отметил Михаил Русый. По его словам, новые меры должны сопровождаться разъяснительной работой: “Необходимо прийти к человеку, показать, рассказать и выдать предписание. Если же меры не будут устранены, тогда включается механизм административной ответственности.
Инвазивные — это виды растений, которые были завезены за пределы своего естественного ареала и активно распространяются, вытесняя местные виды и нанося вред экосистемам и экономике.
Порядок по всей стране
Законопроект — часть общих усилий по наведению порядка на всей территории страны в рамках поручений президента, уточнил Русый. «Благоустройство и наведение порядка необходимо начинать с себя», — добавил он.
Также на экспертном совете обсудили усиление санкций за загрязнение окружающей среды. Речь идёт о серьёзных штрафах за выброс мусора, особенно в лесах, на прилегающих территориях и вблизи предприятий. «За непринятие мер по отдельным направлениям штрафы для юридических лиц могут достигать тысячи базовых величин», — предупредил член экспертного совета.
Особое внимание планируется уделить нарушителям, выбрасывающим мусор из автомобилей. Например, за выброшенный из авто пакет из-под чипсов, наказывать надо довольно серьёзно, уверен Михаил Русый.
Что обязаны делать белорусы на своих участках?
Согласно обновленным Правилам благоустройства и содержания населенных пунктов, физические лица, которые живут в личных домах, должны обязательно благоустраивать участки. Подробнее об этом здесь.