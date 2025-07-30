Штрафы за мусор и нескошенный борщевик усилят в Беларуси

Мы подняли планку ответственности, но вместе с тем внесли предложение о том, что инвазивные растения могут быть незнакомы простым людям, например, жителям деревень«, — отметил Михаил Русый. По его словам, новые меры должны сопровождаться разъяснительной работой: “Необходимо прийти к человеку, показать, рассказать и выдать предписание. Если же меры не будут устранены, тогда включается механизм административной ответственности.