Как ПАС манипулирует цифрами: При откровенном спаде промышленности Молдовы власть умудряется говорить о её возрождении — о чем умалчивает министр экономики

«Бывший министр экономики, уволенный за некомпетентность, но вознаграждённый ещё более прибыльной должностью за лояльность, “просвещает” нас экономическим анализом, достойным учебника по политическим манипуляциям. Предположительно, обрабатывающая промышленность выросла на 12,4% в мае 2025 года по сравнению с маем 2024 года. Хорошо сказано. Звучит заманчиво. Вот только… это совершенно не соответствует действительности», — написал в Telegram экс-премьер Молдовы Влад Филат.
Филат отметил, что на самом деле, Национальное бюро статистики ясно заявляет: за первые 5 месяцев 2025 года промышленность выросла всего на 1,3% после трёх лет спада подряд. В целом, Молдова ниже прошлогоднего уровня на −1,1%.
«А если рассматривать всё правительство PAS, то промышленность ниже уровня 2020 года. То есть, через 5 лет мы находимся в стагнации, катимся под откос, — написал он. — Из всей этой промышленной разрухи бывший министр выхватывает две отдельные цифры, слегка их интерпретирует и превращает в “европейский успех”.
Филат перечислил, о чем умалчивает министр:
"Пищевая промышленность — важнейший сектор — в убытке. Но это не приносит лайков.
Деревообработка, необходимая для сельской местности, — в свободном падении, но полностью игнорируется.
Автомобильная промышленность, некогда стратегическая отрасль, сегодня практически не существует.
Вместо этого нам суют огромные проценты из малозначимых секторов, таких как ремонт или швейная промышленность. Прямо как в анекдоте про пациента, который умер, но при этом имел идеальный пульс.
"Это самая примитивная и постыдная манипуляция последнего времени. Взять два неактуальных ежемесячных показателя и выстроить историю о возрождении промышленности — это оскорбление интеллекта граждан, умеющих читать графики.
А для тех, кто действительно занимается исследованиями, официальный график ясно показывает: промышленность Молдовы не восстанавливается, а медленно, но верно идёт ко дну", цитирует автора rusputnikmd_2.
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