Как ПАС манипулирует цифрами: При откровенном спаде промышленности Молдовы власть умудряется говорить о её возрождении — о чем умалчивает министр экономики

«А если рассматривать всё правительство PAS, то промышленность ниже уровня 2020 года. То есть, через 5 лет мы находимся в стагнации, катимся под откос, — написал он. — Из всей этой промышленной разрухи бывший министр выхватывает две отдельные цифры, слегка их интерпретирует и превращает в “европейский успех”.