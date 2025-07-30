На дне Курило-Камчатского желоба нашли колонии червей и моллюсков

Как отмечают исследователи, эти микробы вырабатывают достаточное количество метана для того, чтобы поддерживать по несколько тысяч червей-погонофор и несколько сотен моллюсков, населяющих каждый квадратный метр в их колониях на дне Курило-Камчатского желоба. Это говорит о том, что темпы круговорота углерода в самых глубоких регионах Мирового океана сейчас сильно недооцениваются, а также ставит под сомнение теорию о том, что главным источником энергии для глубинных экосистем выступает органика, падающая на дно из приповерхностых слоев океана.