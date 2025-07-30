Госдума предложила обязать иностранцев верифицироваться на сайтах знакомств

Он отметил, что, несмотря на то, что отдельная статистика правонарушений, совершаемых через дейтинг-платформы, не ведётся, в сочетании с ростом общей преступности среди иностранных граждан эта проблема требует дополнительного регулирования в целях предупреждения преступлений и защиты российских граждан в цифровой среде.