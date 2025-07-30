Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдума предложила обязать иностранцев верифицироваться на сайтах знакомств

Даванков предложил обязать иностранцев проходить верификацию на сайтах знакомств.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») направил обращение министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с предложением проработать механизм обязательной верификации иностранных граждан при регистрации на сервисах онлайн-знакомств с использованием данных «Цифрового профиля иностранного гражданина», документ имеется в распоряжении РИА Новости.

«Просим вас проработать механизм обязательной верификации иностранных граждан при регистрации на сервисах онлайн-знакомств с использованием данных “Цифрового профиля иностранного гражданина”, — сказано в письме.

«Цифровой профиль иностранного гражданина», по мнению Даванкова, открывает широкие возможности для цифровой верификации иностранных граждан, включая применение потенциала данной системы в сфере онлайн-коммуникаций и интернет-платформ.

Анализ текущей ситуации, по его словам, свидетельствует о наличии системных рисков, связанных с использованием сервисов онлайн-знакомств, в которых отсутствие обязательной идентификации пользователей создаёт условия для совершения противоправных деяний — мошенничества, вымогательства, психологического давления, а также иных преступлений с причинением имущественного и морального вреда гражданам России.

Он отметил, что, несмотря на то, что отдельная статистика правонарушений, совершаемых через дейтинг-платформы, не ведётся, в сочетании с ростом общей преступности среди иностранных граждан эта проблема требует дополнительного регулирования в целях предупреждения преступлений и защиты российских граждан в цифровой среде.

Реализация предлагаемой инициативы, как уточнил политик, позволит обеспечить прозрачность участия иностранных граждан в онлайн-платформах знакомств, повысить уровень защищённости российских пользователей, создать механизм быстрой идентификации в случае правонарушений и сформировать правовую основу для эффективного реагирования со стороны правоохранительных органов.