Скоро появится еще один участок «Уфимского ожерелья». Он будет проложен через Кошкин лес

В Уфе стартовали работы по обустройству новой прогулочной тропы, которая станет частью проекта «Уфимское ожерелье». Об этом на оперативном совещании в мэрии сообщил глава администрации Октябрьского района Антон Тарасов.
Новый маршрут протянется через Кошкин лес. Финансирование проекта осуществляется за счет средств, выделенных по наказам избирателей.
В настоящее время идет планировка территории и подготовка основания будущей тропы. На следующих этапах предстоит:
— укладка асфальтового покрытия;
— обустройство входных групп;
— установка малых архитектурных форм.
Все работы планируется завершить до 1 сентября.
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