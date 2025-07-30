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Скоро появится еще один участок «Уфимского ожерелья». Он будет проложен через Кошкин лес

В Уфе через Кошкин лес построят новый участок «Уфимского ожерелья».

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В Уфе стартовали работы по обустройству новой прогулочной тропы, которая станет частью проекта «Уфимское ожерелье». Об этом на оперативном совещании в мэрии сообщил глава администрации Октябрьского района Антон Тарасов.

Новый маршрут протянется через Кошкин лес. Финансирование проекта осуществляется за счет средств, выделенных по наказам избирателей.

В настоящее время идет планировка территории и подготовка основания будущей тропы. На следующих этапах предстоит:

— укладка асфальтового покрытия;

— обустройство входных групп;

— установка малых архитектурных форм.

Все работы планируется завершить до 1 сентября.

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