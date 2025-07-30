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В парке под Каменском-Шахтинским родились 24 олененка

Малыши лани и оленята появились на свет под Каменском-Шахтинским.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В парке «Лога» под Каменском-Шахтинским в Ростовской области родились 24 олененка. Количество малышей подсчитали с начала июня.

Оказалось, что на свет появились 15 малышей европейской лани, шесть пятнистых оленят и три благородных олененка.

— Маленькие хвостики, неуверенные шаги, удивленные глазки, за ними можно наблюдать бесконечно. Они трогательно прижимаются к мамам и вызывают восторг у всех, кто их видит, — рассказали в соцсетях сотрудники парка.

Напомним, ранее в парке «Лога» родились семь козлят породы гулаби.

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