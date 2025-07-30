Останина подготовила проект о поддержке участников СВО в новых регионах

Там же отмечается, что жилье предоставляется по договору найма специализированного жилищного фонда и не подлежит приватизации, отчуждению, передаче по наследству или иным способом смены собственника в течение 30 лет. Однако после этого срока и при условии непрерывного проживания оно может перейти в собственность гражданина по специальному решению президента России.