Останина подготовила проект о поддержке участников СВО в новых регионах

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила на заключение в правительство РФ законопроект о комплексной поддержке участников СВО в новых регионах РФ, включая предоставление бесплатного социального жилья и приоритетного права при трудоустройстве, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Участникам CBO и членам их семей предоставляются социальные жилые помещения в новых субъектах РФ (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области) бесплатно», — сказано в сопроводительных документах к законопроекту.
Там же отмечается, что жилье предоставляется по договору найма специализированного жилищного фонда и не подлежит приватизации, отчуждению, передаче по наследству или иным способом смены собственника в течение 30 лет. Однако после этого срока и при условии непрерывного проживания оно может перейти в собственность гражданина по специальному решению президента России.
«Участникам СВО предоставляется приоритетное право приема на работу в государственные, муниципальные и стратегически важные предприятия новых субъектов РФ», — говорится в сопроводительных документах.
В документах уточняется, что размер заработной платы для участников CBO устанавливается не ниже суммы ежемесячного дохода, получаемого военнослужащим в период участия в спецоперации, включает региональные доплаты, компенсации за развитие и восстановление территорий, а также дополнительные стимулирующие выплаты.
Законопроект также предусматривает разработку спецпрограммы профессиональной подготовки и переподготовки для участников СВО и членов их семей.
Как отмечает парламентарий в пояснительной записке, принятие данной инициативы позволит не только улучшить социальное благополучие семей защитников, a также положительно скажется на демографическом, трудовом и экономическом потенциале новых субъектов РФ. Останина подчеркивает, что реализация законопроекта будет способствовать скорейшей интеграции участников СВО в гражданскую жизнь через социальную стабильность, поддержку семейного уклада и активное участие в восстановлении новых регионов.