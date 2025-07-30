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В Колодищах продолжаются работы по восстановлению электроснабжения

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Колодищах продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. Об этом сообщили БЕЛТА в РУП «Минскэнерго».

Сейчас в Ричмонде: +32° 2 м/с 63% 759 мм рт. ст. +32°
Источник: Минскэнерго

По состоянию на 17.30 продолжаются работы по восстановлению электроснабжения 60 домовладений в поселке Колодищи. В 10.00 количество домов с нарушениями электроснабжения превышало 600.

Разрушенные крыши, вырванные деревья и обесточенные дома. В Колодищах ликвидируют последствия разгула стихии.

На предприятии заметили, что усилиями энергетиков уже к 16.00 были заменены все поврежденные опоры. Монтаж оборванных проводов производится усиленными темпами, несмотря на периодическое ухудшение погоды в виде ливней.

На данный момент в работе задействовано восемь специализированных бригад, а также восемь подъемных вышек, два крана, две буровых установки и один лесовоз.

«Энергетики РУП “Минскэнерго” прилагают все усилия, чтобы как можно скорее вернуть свет в каждый дом и обеспечить комфорт жителей», — подытожили на предприятии.