В Колодищах продолжаются работы по восстановлению электроснабжения

По состоянию на 17.30 продолжаются работы по восстановлению электроснабжения 60 домовладений в поселке Колодищи. В 10.00 количество домов с нарушениями электроснабжения превышало 600.
Разрушенные крыши, вырванные деревья и обесточенные дома. В Колодищах ликвидируют последствия разгула стихии.
На предприятии заметили, что усилиями энергетиков уже к 16.00 были заменены все поврежденные опоры. Монтаж оборванных проводов производится усиленными темпами, несмотря на периодическое ухудшение погоды в виде ливней.
На данный момент в работе задействовано восемь специализированных бригад, а также восемь подъемных вышек, два крана, две буровых установки и один лесовоз.
«Энергетики РУП “Минскэнерго” прилагают все усилия, чтобы как можно скорее вернуть свет в каждый дом и обеспечить комфорт жителей», — подытожили на предприятии.