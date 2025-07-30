Разрешение на полет некоторых дронов можно получить за сутки

Кроме того, установлен отдельный порядок подготовки и выполнения полетов БАС для различных условий эксплуатации. Также упрощен порядок применения беспилотников в сельском хозяйстве при полетах на высоте до 30 метров и предусмотрена возможность использования декларативного метода сертификации для агродронов массой до 495 килограммов.