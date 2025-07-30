Разрешение на полет некоторых дронов можно получить за сутки

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Эксплуатанты агродронов, дронов-мониторщиков и охранных беспилотников в России могут получать разрешение на полет за 24 часа, ранее этот срок составлял 3−5 суток, следует из сообщения правительства РФ.
Вице-премьер Виталий Савельев провел заседание президиума правительственной комиссии по вопросам развития беспилотных авиационных систем (БАС) и представил результаты работы комиссии в части разработки нормативной правовой базы для дальнейшего развития использования БАС.
«В целях упрощения применения БАС для мониторинга протяженных объектов, лесоохранной деятельности и сельского хозяйства: сокращен срок получения разрешения на полет с 3−5 суток до 24 часов, устранены административные барьеры допуска к эксплуатации единичных экземпляров БАС при получении сертификата летной годности на основании акта оценки», — говорится в сообщении.
Кроме того, установлен отдельный порядок подготовки и выполнения полетов БАС для различных условий эксплуатации. Также упрощен порядок применения беспилотников в сельском хозяйстве при полетах на высоте до 30 метров и предусмотрена возможность использования декларативного метода сертификации для агродронов массой до 495 килограммов.
Правительство сообщило, что глава Минтранса Андрей Никитин доложил о разработке «дорожной карты» по созданию системы удаленной идентификации беспилотных средств в РФ, предусматривающей создание единой системы идентификации БАС на базе ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС».
Также обсуждался статус подготовки предстоящего международного форума по развитию беспилотников «Беспилотные системы: технологии будущего», в ходе которого пройдет проектно-образовательный интенсив «Архипелаг 2025».