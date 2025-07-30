Кыргызстан и Узбекистан направят в Казахстан дополнительные объемы воды

В Бишкеке Канат Бозумбаев встретился с главой Кабмина Кыргызстана Адылбеком Касымалиевым.
Стороны обсудили августовский режим работы Нарынского каскада, Таласского бассейна, а также водохранилищ Киров и Орто-Токой.
Представители правительств двух стран договорились о поставке дополнительных объемов воды, которую в Казахстане недополучили в Казахстане из-за засухи.
В Ташкенте Бозумбаев провел переговоры с премьером Узбекистана Абдуллой Ариповым и руководителями водно-энергетических ведомств.
В ходе встречи согласованы меры по устранению отставания от графика подачи воды в течение двух недель.
Это позволит завершить вегетационный сезон в Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях в полной мере, добавили в Кабмине.