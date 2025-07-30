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Кыргызстан и Узбекистан направят в Казахстан дополнительные объемы воды

АСТАНА, 30 июл — Sputnik. Вице-премьер Канат Бозумбаев провел переговоры в Бишкеке и Ташкенте по вопросам подачи воды в южные регионы Казахстана, сообщили в правительстве.

Источник: Пресс-служба министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана

В Бишкеке Канат Бозумбаев встретился с главой Кабмина Кыргызстана Адылбеком Касымалиевым.

Стороны обсудили августовский режим работы Нарынского каскада, Таласского бассейна, а также водохранилищ Киров и Орто-Токой.

отметили в правительстве

Представители правительств двух стран договорились о поставке дополнительных объемов воды, которую в Казахстане недополучили в Казахстане из-за засухи.

В Ташкенте Бозумбаев провел переговоры с премьером Узбекистана Абдуллой Ариповым и руководителями водно-энергетических ведомств.

В ходе встречи согласованы меры по устранению отставания от графика подачи воды в течение двух недель.

говорится в сообщении правительства

Это позволит завершить вегетационный сезон в Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях в полной мере, добавили в Кабмине.