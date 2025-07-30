Эпитеты в русском языке: зачем они нужны и как их использовать правильно

Эпитет представляет собой специю для блюда под названием «текст»: усиливает вкус, но если сыпать без меры, то можно все испортить. В тексте эпитет работает, когда он на своем месте, передает эмоцию, атмосферу, точное ощущение. Когда это не просто «красивое слово», а тот самый штрих, без которого фраза была бы плоской.