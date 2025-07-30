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Почти две сотни зданий в уфимской Черниковке стали объектами культурного наследия

В Уфе 188 зданий в Черниковке признали объектами культурного наследия.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В уфимском микрорайоне Черниковка 188 зданий получили статус объектов культурного наследия. Соответствующий приказ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В перечень вошли жилые и общественные здания 1937−1962 годов постройки, расположенные на улицах Первомайской, Кольцевой, Ульяновых, Маяковского, Мира, Архитектурной и других. Среди значимых объектов — корпус Уфимского государственного нефтяного технического университета и бывший кинотеатр «Победа».

Новый охранный статус означает запрет на новое строительство в границах территории, но разрешает проведение реставрационных работ.

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