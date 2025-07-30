Почти две сотни зданий в уфимской Черниковке стали объектами культурного наследия

В уфимском микрорайоне Черниковка 188 зданий получили статус объектов культурного наследия. Соответствующий приказ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В перечень вошли жилые и общественные здания 1937−1962 годов постройки, расположенные на улицах Первомайской, Кольцевой, Ульяновых, Маяковского, Мира, Архитектурной и других. Среди значимых объектов — корпус Уфимского государственного нефтяного технического университета и бывший кинотеатр «Победа».
Новый охранный статус означает запрет на новое строительство в границах территории, но разрешает проведение реставрационных работ.
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