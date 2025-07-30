Юрий Слюсарь предложил строить площадки для массового спорта

Несмотря на то, что по количеству спортивных сооружений регион занимает седьмое место в стране, по посещаемости объектов он находится лишь на 47-й позиции. Врио губернатора подчеркнул необходимость сделать спортивную инфраструктуру более доступной для всех жителей области. А еще отметил, что на Дону не хватает уличных и дворовых площадок. И поручил проработать этот вопрос с социально ответственным бизнесом.