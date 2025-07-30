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Юрий Слюсарь предложил строить площадки для массового спорта

Развитие массового спорта обсудили в Ростовской области.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

На заседании правительства Ростовской области под председательством врио губернатора Юрия Слюсаря обсудили вопросы развития массового спорта и привлечения жителей к активному образу жизни. Об этом говорится на сайте регионального правительства.

Несмотря на то, что по количеству спортивных сооружений регион занимает седьмое место в стране, по посещаемости объектов он находится лишь на 47-й позиции. Врио губернатора подчеркнул необходимость сделать спортивную инфраструктуру более доступной для всех жителей области. А еще отметил, что на Дону не хватает уличных и дворовых площадок. И поручил проработать этот вопрос с социально ответственным бизнесом.

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