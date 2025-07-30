Новый максимум потребления электричества зафиксирован на юге России

«По прогнозу синоптиков жаркая погода на Юге страны сохранится и в ближайшие дни, что приведет к дальнейшему увеличению потребления. В связи с этим одним из основных условий надежного электроснабжения является безаварийная работа генерации и готовность станций к работе полным составом оборудования», — приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правления СО ЕЭС Сергея Павлушко.