Исторический рекорд потребления энергомощности побит на Кубани и в Адыгее

Накануне, 29 июля, новый летний максимум установлен и в энергосистеме Крыма и Севастополя при среднесуточной температуре воздуха 28,5 градусов Цельсия, добавили в «Системном операторе». Он составил 1687 МВт, что на 85 МВт больше предыдущего максимального значения, зафиксированного 18 июля 2024 года.