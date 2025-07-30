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Исторический рекорд потребления энергомощности побит на Кубани и в Адыгее

На Кубани и в Адыгее побит исторический рекорд по потреблению энергомощности.

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Новый исторический рекорд потребления мощности побит в энергосистеме Краснодарского края и Адыгеи 30 июля, сообщили РИА Новости в Системном операторе Единой энергосистемы.

«Сегодня при среднесуточной температуре 30,2 °C в энергосистеме Краснодарского края и Республики Адыгея достигнут новый абсолютный исторический максимум потребления мощности в 6 547 МВт, что на 439 МВт превышает исторический максимум, установленный 17 июля 2024 года», — сказали в СО ЕЭС.

Кроме того, новые летние максимумы потребления мощности зафиксированы в энергосистемах Кабардино-Балкарии и Северной Осетии — Алании: 348 МВт и 311 МВт.

Накануне, 29 июля, новый летний максимум установлен и в энергосистеме Крыма и Севастополя при среднесуточной температуре воздуха 28,5 градусов Цельсия, добавили в «Системном операторе». Он составил 1687 МВт, что на 85 МВт больше предыдущего максимального значения, зафиксированного 18 июля 2024 года.