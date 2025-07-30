Под Стамбулом нашли тело россиянина с мешком на голове и запиской на русском

«Дорогая матушка, надеюсь, эти слова никогда не попадут в твои руки. Потому что я буду подвергнут клевете, не верь им. Если это письмо попало в твои руки, значит, я мертв. Клянусь, я только искал справедливости, но все было напрасно. Я не войду в историю как один из ученых. Меня не будут упоминать в книгах, но каждый понесет свое наказание», — приводит газета Sabah ее содержание.