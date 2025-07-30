Значение и смысл мема «свага», популярного среди зумеров

В декабре 2024 года тренд возродил популярный в кибериндустрии рэпер и игрок под ником трагедия. В трек Marylin Monroe он добавил строчку: «ФП Урса, на мне фейза, хочу свагу Monroe». В этом случае под «свагой», вероятно, подразумевалась крутость игрока. Однако стримеры и другие геймеры критиковали трагедию за агрессивную игру и использование читов, а словом «свага» в киберсообществе начали называть показушный стиль игры. Сам рэпер, канал которого на Twitch насчитывает более 12 тыс. подписчиков, не обиделся и объявил себя «основателем сваги».