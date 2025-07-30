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Синоптики предупредили жителей Самары о погоде в конце июля и начале августа

Тёплая неделя без сюрпризов: кратковременные дожди только к пятнице.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Тёплая неделя без сюрпризов: кратковременные дожди только к пятнице.

На текущей неделе в регионе сохранится комфортная летняя погода. Существенных изменений в температуре не ожидается, но к концу недели возможны кратковременные осадки и усиление ветра. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Последний день июля порадует ясной и безоблачной погодой без осадков. Ожидается смена направления ветра на северо-восточное, скорость которого составит 5−10 метров в секунду.

Температура поднимется до +23…+28 градусов. В первый день августа небо будет переменчивым. Может быть непродолжительный дождь. Ветер стихнет до 4−9 м/с. В дневные часы термометры покажут от +26 до +31 градуса.

Сохраняющиеся погодные условия благоприятствуют времяпрепровождению на природе и пешим прогулкам. Следите за обновлениями прогноза.

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