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Звания Героя России удостоили генерал-майор из Башкирии Руслан Гарифуллин

Генерал-майор из Башкирии Руслан Гарифуллин стал Героем России.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Уроженца Башкирии, командира 116-й отдельной бригады особого назначения, генерал-майора Руслана Гарифуллина удостоили звания Героя России. «Золотую звезду» ему вручил директор Росгвардии Виктор Золотов.

Как рассказал глава республики Радий Хабиров, звание было присвоено Гарифуллину за проявленные мужество, доблесть и героизм при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Глава республики подчеркнул, что 116-ю бригаду за стойкость и характер бойцов называют «стальной».

В составе подразделения, по словам руководителя региона, несут службу добровольцы двух батальонов имени Салавата Юлаева.

— Они выполняют самые разные боевые задачи, защищают рубежи нашей Родины. От всей души поздравляю Руслана Вильевича! Республика вами гордится! — заявил Радий Хабиров.

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