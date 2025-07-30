МЧС: в Минском районе на шести участках автодорог 3 тыс. м расчищено от древесных завалов

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместными силами МЧС и Боровлянского спецлесхоза 3 тыс. м на шести участках автодорог Минского района расчищено от древесных завалов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.
Всего для ликвидации последствий непогоды привлекалось более 50 единиц техники и 360 человек, из них 13 единиц техники и 212 работников спасательного ведомства.
«Проведен совместный облет по оценке сложившейся после урагана ситуации. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения жилых домов, по расчистке проездных путей. В большей степени пострадал лесопарк — порядка 80 га леса на сегодняшний день нужно разрабатывать», — сказал помощник Президента Беларуси — инспектор по Минской области Александр Кохан, который провел оценку последствий грозового фронта совместно с первым заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Александром Худолеевым и председателем Минского райисполкома Денисом Колесенем.
В МЧС подчеркнули, что спасатели продолжают ликвидировать последствия стихии. -0-