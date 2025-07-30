МЧС: в Минском районе на шести участках автодорог 3 тыс. м расчищено от древесных завалов

«Проведен совместный облет по оценке сложившейся после урагана ситуации. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения жилых домов, по расчистке проездных путей. В большей степени пострадал лесопарк — порядка 80 га леса на сегодняшний день нужно разрабатывать», — сказал помощник Президента Беларуси — инспектор по Минской области Александр Кохан, который провел оценку последствий грозового фронта совместно с первым заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Александром Худолеевым и председателем Минского райисполкома Денисом Колесенем.