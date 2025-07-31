Дмитрий Махонин проверил ход капремонта школы в Пермском крае

Общеобразовательная школа № 2 с профильными предметами была построена ещё в 1961 году, но приводилась в порядок только в 2019. Капитальный ремонт начали в 2024 году и разделили его на несколько этапов. Работы уже завершены на кровле и фасаде здания. Сейчас же проводится замена потолков, полов и дверей, а также ремонт инженерных систем и сантехнических коммуникаций. Ещё на этом этапе предусмотрен ремонт пищеблока.