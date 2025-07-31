Дмитрий Махонин проверил ход капремонта школы в Пермском крае

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин проинспектировал ход ремонта школы в Лысьвенском округе, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Общеобразовательная школа № 2 с профильными предметами была построена ещё в 1961 году, но приводилась в порядок только в 2019. Капитальный ремонт начали в 2024 году и разделили его на несколько этапов. Работы уже завершены на кровле и фасаде здания. Сейчас же проводится замена потолков, полов и дверей, а также ремонт инженерных систем и сантехнических коммуникаций. Ещё на этом этапе предусмотрен ремонт пищеблока.
После завершения работ в школе появится профильная образовательная среда для подготовки учеников к технологическим и инженерным профессиям.
Оформление учреждения будет посвящено военной истории города, труженикам тыла, рабочим династиям, инженерам и архитекторам.
Кроме внутренних помещений за время летних каникул обновили и пришкольную территорию. Подрядчик подготовил площадку для торжественных мероприятий, установили флагшток для флага страны, организовали зоны активного и спокойного отдыха. На спортплощадке появились новые тренажёры. На всём участке обновили дорожное покрытие, тротуары и озеленение.
Изюминкой школьного двора стали клумба-альпинарий и необычные скамейки «Баблс» в виде круга. Общая сумма благоустройства составила 12 миллионов рублей, 10,8 из которых выделили из краевого бюджета.
Дмитрий Махонин поручил главе округа держать на контроле работу подрядчика и не допускать сдвига сроков сдачи социального объекта.
Также во время выезда члены краевого правительства встретились с местными жителями. Среди волнующих вопросов было и окончание реконструкции спортивного комплекса в Лысьве. Глава Прикамья поручил Минстрою проконтролировать ход работ на этом объекте.
Напомним, ранее Дмитрий Махонин встретился с министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут. Они обсудили результаты и перспективы развития агропромышленного комплекса Пермского края. Подробнее о встрече читайте в материале сайта perm.aif.ru.