Мертвых осетров обнаружили на побережье Таганрогского залива

На побережье Таганрогского залива утром в понедельник, 28 июля, очевидцы обнаружили мертвых молодых осетров. Фотографиями «находки» они поделились в социальных сетях.
По словам людей, размер особей составлял 40−50 сантиметров. Рыба была разбросана в районе улицы Адмирала Крюйса.
Что именно стало причиной гибели осетров, пока неизвестно. Очевидцы предположили, что это могли быть браконьеры. Либо рыба погибла из-за недостатка кислорода во время жары.
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