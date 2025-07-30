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Мертвых осетров обнаружили на побережье Таганрогского залива

Разбросанную по побережью рыбу заметили таганрожцы.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

На побережье Таганрогского залива утром в понедельник, 28 июля, очевидцы обнаружили мертвых молодых осетров. Фотографиями «находки» они поделились в социальных сетях.

По словам людей, размер особей составлял 40−50 сантиметров. Рыба была разбросана в районе улицы Адмирала Крюйса.

Что именно стало причиной гибели осетров, пока неизвестно. Очевидцы предположили, что это могли быть браконьеры. Либо рыба погибла из-за недостатка кислорода во время жары.

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