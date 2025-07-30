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Так эффективно обирать народ может только ПАС: Мариан гордо заявил, что поступления в бюджет Молдовы от госпредприятии выросло в пять раз — утаил, что скачок произошел из-за бешеных тарифов и цен

Старательно отрабатывая место в списке, Мариан утверждает что государство стало более эффективно.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Раду Мариан заявил, что за время правления PAS «поступления от госпредприятий в бюджет выросли более чем в 5 раз, со 100 млн леев до 548 млн».

«Это показывает более эффективное управление, рост прибыльности и сокращение мошенничества», — пишет Мариан, старательно отрабатывая место в списке.

Разумеется, партийный Минфин вместе с депутатом врут, как Алайба. Но некоторый рост, в миллионах леев, там действительно, есть.

— Но этот рост показывает не «более эффективное управление», а тупо рост тарифов, цен и налоговой нагрузки.

Там, где раньше с вас брали 100 леев, теперь берут 500. Вот вам и рост в пять раз. «Молдова может», да, Раду?

— По сути, государственные предприятия получают сверхдоходы за счёт простых граждан — через удорожание услуг и монополизацию целых секторов.

Эффективнее стало не государство. Эффективнее стала схема, по которой PAS «эффективно» обирает население.

Стыдно, Раду.

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