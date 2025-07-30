Республиканская благотворительная акция «В школу с добрым сердцем» стартует в Беларуси 1 августа

По ее словам, пункты сбора будут работать до 10 сентября. По мере поступления необходимых вещей, они будут переданы нуждающимся многодетным, неполным семьям, а также семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, испытывающим трудности при сборе школьных принадлежностей, и детским интернатным учреждениям, над которыми шефствуют волонтерские отряды движения «Доброе сердце».