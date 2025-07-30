Миллиардные убытки и запрет «китайцев»: что происходит с отечественным автопромом

Компании «КамАЗ», «ГАЗ» и «АвтоВАЗ» сообщили о планах по сокращению рабочей недели из-за кризиса в отрасли. При этом КамАЗ по итогам первого квартала 2025 года получил убыток почти в 12,5 миллиарда рублей. Параллельно с этим Росстандарт сообщил о запрете к ввозу и продаже в России ряда моделей китайских грузовиков: Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak. У них обнаружили проблемы в эффективности тормозной системы. Связаны ли между собой эти события и что может измениться для потребителей, «Вечерняя Москва» узнала у автоэксперта Игоря Моржаретто.
Специалист объяснил, что формально проблемы КамАЗа, ГАЗа, «АвтоВАЗа» и запрет на ввоз и продажу некоторых китайских грузовиков не связаны. Но действия Росстандарта, а именно внезапные проверки китайских производителей, которые на сегодняшний день являются основным конкурентом отечественных компаний, вызывают вопросы.
— То есть до этого все было нормально, выдавались сертификаты, паспорта транспортного средства без всяких проблем, все продавалось, все было хорошо, и рынок развивался. Сейчас рынок падает (и легковых, и грузовых новых автомобилей), причем очень сильно. И на фоне проблем у отечественных компаний вдруг начали массово отзывать одобрение типа транспортного средства у их конкурентов, — отметил эксперт.
По его словам, не исключено, что у упомянутых китайских грузовиков действительно могут быть проблемы с тормозной системой. Но почему-то трудности российского автопрома совпали по времени с нахождением проблем у конкурентных автомобилей.
— Во-вторых, если действительно были обнаружены вопиющие проблемы, то нужно разбираться с теми людьми, которые выдавали сертификаты и разрешали продажу этих грузовиков. Получается, что у многих появляются вопросы: почему так совпало и не является ли это завуалированной защитой отечественного производителя достаточно интересными методами, — подчеркнул собеседник «ВМ».
При этом защищать отечественного производителя, по мнению автоэксперта, безусловно, необходимо. Но нужно и понимать, что КамАЗ никогда не закрывал на 100 процентов потребности российского рынка.
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— И раньше эту нишу закрывали европейские производители: компании MAN, Scania и так далее. Была большая европейская семья. А когда они ушли в 2022 году, на их место пришли китайские производители, — объяснил Моржаретто.
Эксперт обратил внимание на то, что на сегодняшний день на рынке больше предложений, чем спроса. Цены на автомобили не слишком высокие.
— Тем более что многие транспортные компании сейчас из-за того, что очень высоки лизинговые платежи, возвращают компаниям взятые в лизинг автомобили. И они тоже продаются на вторичном рынке. Многие из них достаточно свежие, что тоже приводит к снижению цен, — отметил собеседник «ВМ».
Однако проблема в том, что спрос упал физически, и это серьезный кризис, добавил Моржаретто.
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