Миллиардные убытки и запрет «китайцев»: что происходит с отечественным автопромом

Компании «КамАЗ», «ГАЗ» и «АвтоВАЗ» сообщили о планах по сокращению рабочей недели из-за кризиса в отрасли. При этом КамАЗ по итогам первого квартала 2025 года получил убыток почти в 12,5 миллиарда рублей. Параллельно с этим Росстандарт сообщил о запрете к ввозу и продаже в России ряда моделей китайских грузовиков: Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak. У них обнаружили проблемы в эффективности тормозной системы. Связаны ли между собой эти события и что может измениться для потребителей, «Вечерняя Москва» узнала у автоэксперта Игоря Моржаретто.