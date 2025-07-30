Расшитый пайетками носок Майкла Джексона был продан на аукционе за 6,2 тыс. евро

Носок, украшенный кристаллами и пайетками, в результате торгов был продан за 6,2 тыс. евро. Отмечается, что история этого предмета завораживает коллекционеров. Во время концерта в Ницце 27 июня 1997 года артист исполнял хиты Beat It и Billie Jean из своего репертуара, сопровождая это знаменитым движением «лунная походка». Во время этого исполнения аксессуар ярко сиял и хорошо был виден зрителям.