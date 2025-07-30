Расшитый пайетками носок Майкла Джексона был продан на аукционе за 6,2 тыс. евро

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аксессуар, в котором король поп-музыки Майкл Джексон выступал во время своего французского турне HIStory World Tour в 1997 году, был продан на аукционе в Ниме за 6,2 тыс. евро. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Носок, украшенный кристаллами и пайетками, в результате торгов был продан за 6,2 тыс. евро. Отмечается, что история этого предмета завораживает коллекционеров. Во время концерта в Ницце 27 июня 1997 года артист исполнял хиты Beat It и Billie Jean из своего репертуара, сопровождая это знаменитым движением «лунная походка». Во время этого исполнения аксессуар ярко сиял и хорошо был виден зрителям.
Как отмечается, предмет был найден на стадионе «Шарль Эрманн» в Ницце техником сцены, который разбирал оборудование после концерта и наткнулся на украшенный сверкающими кристаллами носок, брошенный возле гримерной. Все это время он бережно хранил предмет в рамке.
Как сообщает телеканал, первая продажа аксессуара 21 июля не удалась. «Покупателей не нашлось, потому что наша обычная аудитория не особо интересуется памятными вещами, связанными с поп-музыкой», — сообщил эксперт аукционного дома в Ниме. По его словам, с тех пор появилось несколько заинтересованных коллекционеров, которые обосновали необходимость проведения нового аукциона, стартовая цена которого составляла 2,5 тыс. евро. -0-а 2,5 тыс. евро. -0-