Ученый оценил возможность возникновения в Башкирии землетрясения, как на Камчатке

Специалист в беседе с изданием Ufanovosti.ru отметил, что Камчатка относится к числу самых сейсмоопасных регионов мира наряду с Японией, Индонезией и Калифорнией. Это связано с процессом субдукции — погружением Тихоокеанской плиты под Охотскую со скоростью около восьми сантиметров в год. По словам ученого, именно накопление и резкий сброс напряжения между плитами вызывает мощные землетрясения.