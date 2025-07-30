Ученый оценил возможность возникновения в Башкирии землетрясения, как на Камчатке

Вице-президент Российского геологического общества Владимира Вернадского Исхак Фархутдинов рассказал, возможно ли в Башкирии столь же мощное землетрясение, которое произошло сегодня на Камчатке.
Специалист в беседе с изданием Ufanovosti.ru отметил, что Камчатка относится к числу самых сейсмоопасных регионов мира наряду с Японией, Индонезией и Калифорнией. Это связано с процессом субдукции — погружением Тихоокеанской плиты под Охотскую со скоростью около восьми сантиметров в год. По словам ученого, именно накопление и резкий сброс напряжения между плитами вызывает мощные землетрясения.
Фархутдинов подчеркнул, что для Камчатки землетрясения магнитудой выше восьми баллов — ожидаемое явление, о чем свидетельствует историческая сейсмическая активность региона. В качестве примера он привел землетрясение 1952 года магнитудой 9,0, вызвавшее разрушительное цунами.
Что касается Башкирии, Исхак Фархутдинов заверил, что республика находится на стабильной Восточно-Европейской платформе вдали от зон субдукции, что делает разрушительные землетрясения крайне маловероятными. Однако ученый не исключил возможность небольших подземных толчков, связанных с тектоническими процессами в Уральских горах, которые продолжают свое формирование.
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