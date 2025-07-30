Серия афер с наймом жилья зарегистрирована в Гомельской области

Такая тенденция обусловлена сезонностью и связана с повышением спроса на съемную недвижимость среди учащейся молодежи. Иногородние абитуриенты, ставшие студентами, заинтересованы в решении жилищного вопроса. Стремясь снять жилье по доступным ценам, граждане становятся жертвами мошенников. «Мошенники размещают объявления о сдаче квартиры на длительный срок. Потенциальный арендатор делает взнос, перечисляет какие-то средства, после чего связь прекращается. В результате человек лишается денег и не получает жилье», — рассказал о самом популярном алгоритме обмана Александр Шастайло.