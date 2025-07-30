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В Ростовской области у жителей увеличились расходы на лекарства

В 2025 году объем продаж лекарств в Ростовской области составил более 21 млрд.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

За первые шесть месяцев этого года жители Ростовской области стали тратить больше денег на лекарства. Так, объем продаж препаратов достиг 21,1 млрд рублей. И это почти на 12% больше прошлогоднего аналогичного периода. О такой статистике сообщают СМИ со ссылкой на одно из маркетинговых агенств.

Если в прошлом году было продано 54,5 млн упаковок лекарств, то за шесть месяцев 2025 года их продали 53,2 млн рублей.

В исследовании отмечается, что самыми популярными у дончан оказались противоревматические и противовоспалительные препараты. Чуть меньше брали лекарства, которые контролируют давление. А третье место заняли анальгетики.

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