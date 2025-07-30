В Ростовской области у жителей увеличились расходы на лекарства

За первые шесть месяцев этого года жители Ростовской области стали тратить больше денег на лекарства. Так, объем продаж препаратов достиг 21,1 млрд рублей. И это почти на 12% больше прошлогоднего аналогичного периода. О такой статистике сообщают СМИ со ссылкой на одно из маркетинговых агенств.