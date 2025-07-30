Создана математическая модель влияющей на глобальное потепление молекулы

Молекулы метиленхлорида, как отмечается в сообщении, негативно влияют на процесс промышленной транспортировки и переработки нефтепродуктов, а также на экологию и формирование климата Земли, так как при разложении молекулы в атмосферу поступают атомы хлора, которые вступают в реакцию с озоном и могут вызывать разрушение озонового слоя. Кроме того, наличие метиленхлорида в атмосфере может способствовать парниковому эффекту и влиять на глобальное потепление.