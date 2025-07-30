Конфликт с Аэрофлотом, Боярским и вечное «Поле чудес»: Якубович празднует юбилей — 80 лет

В 1991 году Якубович пришел на пробы нового ведущего «Поля чудес» и успешно их прошел.
В четверг, 31 июля 2025 года, телеведущий Леонид Якубович отметит 80-летний юбилей, но заявил, что не собирается праздновать эту дату. Бессменный ведущий «Поле чудес» за свою карьеру успел поссориться с «Аэрофлотом», устроить показательный конфликт с Михаилом Боярским и со скандалом покинуть шоу «Что было дальше?». Подробнее о жизни, пути и наследии телеведущего — в материале URA.RU.
От заводского токаря до телевизионной звезды: ранние годы Якубовича.
Путь Леонида Якубовича к славе был нетипичным для телеведущего. Родившийся 31 июля 1945 года в Москве в еврейской семье инженера и врача-гинеколога, будущий шоумен не сразу связал свою жизнь с телевидением. В восьмом классе его исключили из школы — юный Леонид отправился на три месяца в экспедицию в Сибирь тестировать противомоскитные средства и не успел вернуться к началу учебного года.
Получив среднее образование в вечерней школе и параллельно работая электромехаником на заводе Туполева, Якубович, по его словам, успешно прошел конкурс сразу в три театральных вуза. Однако отец настоял на получении «пригодной для жизни» профессии, и молодой человек поступил в Институт электронного машиностроения, откуда вскоре перевелся в инженерно-строительный (МИСИ). Именно там он начал играть в КВН и выступать в Театре студенческих миниатюр.
После института с 1971 по 1977 год Якубович работал токарем на Заводе имени Лихачева, а потом в пусконаладочном управлении. При этом уже с 1979 года параллельно занимался литературной деятельностью — писал тексты и сценарии для популярных телепередач «А ну-ка, девушки!» и «А ну-ка, парни!». Многие монологи, написанные Якубовичем, исполняли известные советские комики, включая Владимира Винокура и Евгения Петросяна.
Леонид Якубович и «Поле чудес»: 34 года с одной передачей.
Ведущие «Поля чудес»: Владислав Листьев (слева), Леонид Якубович (справа) и актриса Клара Новикова на съемках 100-го эпизода программы Фото: Николай Малышев/ТАСС.
Настоящая слава пришла к Леониду Аркадьевичу в 1991 году, когда он сменил Владислава Листьева в качестве ведущего телевикторины «Поле чудес». Капитал-шоу, адаптированное по формату американской «Колеса фортуны», стало визитной карточкой Якубовича и одной из самых популярных телепрограмм в России.
За более чем 30 лет в эфире «Поле чудес» обросло фирменными приемами — «черный ящик», барабан, а также легендарный музей подарков, где собраны тысячи сувениров, привезенных участниками со всей страны. Некоторые из подарков поражают своей оригинальностью: статуя Будды с малосольными огурцами внутри, кусок асфальта с детским рисунком и даже скульптура из высушенного навоза под названием «Писающий дрозд».
Шоу не обходилось без скандалов. В одном из выпусков психиатр из Хабаровска Эдуард Моисеевич обвинил Якубовича в мошенничестве, когда в черном ящике оказалось яйцо. Впрочем, внутри яйца лежал чек на 10 тысяч долларов. А другой выпуск вызвал общественное возмущение, когда участники устроили настоящую давку, набрасываясь на угощения, лежавшие на барабане.
Три брака и громкие слухи: личная жизнь Леонида Якубовича.
С июня по сентябрь 2001 года Якубович был генеральным директором телеканала «Московия’Фото: Фото Николая Малышева /ИТАР-ТАСС/.
За свою жизнь Леонид Якубович трижды был женат. Первый брак с девушкой Раисой, заключенный еще в студенческие годы, быстро распался из-за несовпадения характеров. Вторая супруга Галина Антонова, солистка ансамбля «Горожанки», родила телеведущему сына Артема. Этот брак продлился около 20 лет, но закончился разводом, когда Якубович встретил сотрудницу телекомпании «ВИD» Марину Видо, которая была моложе его на 18 лет.
В 1998 году в третьем браке у 53-летнего Якубовича родилась дочь Варвара, ставшая полиглотом и выучившаяся на лингвиста. Интересно, что к этому времени телеведущий уже был дедушкой — в семье его сына Артема родилась дочь Софья.
Когда Якубовичу было 76 лет, в прессе появились слухи о его внебрачных детях и отношениях с некой сотрудницей Риммой Агафошиной. Сам телеведущий отреагировал на это с юмором, заявив, что никаких внебрачных детей у него нет, а его жена объяснила слухи тем, что ведущий часто остается в московской квартире из-за работы, хотя они живут за городом.
Скандалы и неожиданные конфликты Якубовича.
За долгую карьеру Леонид Якубович был замешан в нескольких громких скандалах. Самый известный произошел в 2013 году, когда телеведущий устроил разнос сотрудникам «Аэрофлота» в аэропорту Шереметьево. Рейс Москва-Хошимин задержали из-за плохих погодных условий, и Якубович в резкой форме раскритиковал работу авиакомпании, обвинив их в неуважении к пассажирам.
Видео конфликта попало в интернет и вызвало большой резонанс. «Аэрофлот» назвал поведение телеведущего «хамским», а проверка транспортной прокуратуры не выявила нарушений со стороны авиакомпании. В итоге Якубовичу пришлось принести извинения оскорбленной им сотруднице.
В 2023 году разгорелся еще один скандал, когда на съемках «Поля чудес» ведущий неудачно пошутил о подарке участницы с Камчатки. Надев подаренную ему национальную шапку, Якубович заявил: «Надо было ехать с Камчатки, чтобы сделать из меня идиота, в смысле, чукчу!», а после того, как на него повесили бусы из камчатской рыбы, добавил, что «провоняет Камчаткой на всю оставшуюся жизнь». Жители Камчатского края обратились с жалобами в различные инстанции, некоторые даже требовали запретить телеведущему въезд в регион.
В ноябре 2024 года произошел громкий инцидент на съемках популярного шоу «Что было дальше?». Якубович, приглашенный в качестве гостя, внезапно покинул студию после того, как юмористы начали перебивать его во время рассказа. «Давайте договоримся так: я расскажу историю, но один раз перебьют — и вы финал не узнаете. Вы просили рассказать историю? Ну и заткнитесь», — возмутился телеведущий. Якубович попытался усадить одного из ведущих на стул, чтобы тот замолчал, но в итоге ушел со сцены, заявив, что ему не дали рассказать историю.
Позже на мастер-классе для студентов МГИМО он объяснил свое поведение: «Я ему сказал: 'Вы поаккуратнее, ребята, потому что [шутить] вы не умеете'. Их сбить можно в одну секунду». Телеведущий добавил, что мог бы «обрушить эту передачу до того, как ушел», но решил не «трогать» ведущих, понимая, что они просто выполняют свою работу.
Еще один известный конфликт с участием Якубовича произошел в середине 90-х на съемках юмористического шоу «Белый попугай». Телеведущий попросил Михаила Боярского снять фирменную шляпу, что вызвало бурную реакцию актера. В ответ Боярский потребовал от Якубовича сбрить усы, перешел на личности и даже запустил в него стаканом воды. Только спустя некоторое время артисты признались, что вся ссора была постановочной — они пародировали политические дебаты, ставшие обыденностью в те годы.
Самолеты, подполковник и ДТП со смертельным исходом.
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Помимо телевидения, у Леонида Якубовича есть серьезное увлечение — авиация. Он прошел обучение в Калужском авиационном училище и учебно-тренировочном центре в Быково, получив сертификат пилота третьего класса коммерческой авиации с правом управления самолетом Як-40 в качестве второго пилота. Якубович освоил несколько типов самолетов и вертолетов, даже участвовал во Всемирных авиакосмических олимпийских играх в 1997 году.
Несмотря на наличие трех стентов в сердце, телеведущий продолжает интересоваться авиацией и регулярно посещает аэроклубы в разных городах. Интересно, что Якубович имеет воинское звание подполковника, хотя никогда не служил в армии — звание он получил за 40 поездок в «горячие точки» в Чечне, Афганистане и Сирии, где выступал перед солдатами.
В 2001 году Якубович стал участником трагического происшествия — на Волоколамском шоссе он сбил 30-летнего Сергея Никитенко, приехавшего на заработки из Кыргызстана. Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте. Телеведущий оказал ему первую помощь и отвез в больницу, но через несколько дней пострадавший скончался. Виновником ДТП был признан сам пешеход, но это происшествие сильно повлияло на Якубовича — много лет после этого он боялся садиться за руль.
Награды и неожиданные трансформации.
Леонид Якубович был вице-президентом «Федерации бильярдного спорта России’Фото: Владимир Жабриков © URA.RU.
За свою долгую карьеру Леонид Якубович был удостоен множества наград. В 1997 году ему присвоили звание «Заслуженный артист Российской Федерации», а в 2002 году — «Народный артист Российской Федерации». Среди его наград также Орден Дружбы (2005), Орден Почета, Орден Александра Невского и несколько медалей от силовых ведомств.
Телеведущий трижды становился лауреатом премии ТЭФИ — в 1995 и 1999 годах как лучший ведущий развлекательной программы, а в 2020 году получил специальную награду за вклад в развитие российского телевидения.
Одним из неожиданных фактов биографии Якубовича стало его резкое похудение в начале 2010-х годов — телеведущий сбросил около 30 килограммов. Многие заподозрили у него серьезное заболевание, но сам Якубович объяснил это желанием «соответствовать красивой и стройной жене».
Характерной чертой образа Леонида Якубовича являются его знаменитые усы, без которых телезрителям трудно его представить. Телеведущий рассказывал, что все мужчины в его роду носили усы, поэтому он продолжил эту традицию.
Фильмография и другие проекты Якубовича.
Помимо «Поля чудес», Леонид Якубович вел множество других телепроектов: «Анализы недели» (1996), «Колесо истории» (1996−1999), «Последние 24 часа» (2005−2009), «Звезда на Звезде» (2016−2018), «Я могу!» (2017−2018). С 2023 года он ведет подкаст «Все хотят летать» в рамках проекта «Подкаст лаб» на Первом канале.
За свою карьеру Якубович снялся более чем в двадцати фильмах и сериалах, преимущественно в эпизодических ролях. Среди наиболее известных работ телеведущего:
«Однажды двадцать лет спустя» (1980) — одноклассник’Давайте без фокусов! «(1992) — клиент, знакомый Каневского’Жених из Майами» (1994) — Леонид Аркадьевич, коллега Михаила’Московские каникулы«(1995) — милиционер’Старые песни о главном» (1996) — водитель междугороднего автобуса’Брат 2«(2000) — камео’Русские амазонки» (2002) — Леонид Аркадьевич Семакин, директор аэроклуба’Убить карпа«(2005) — Борис’Дедушка моей мечты» (2014) — дедушка / ведущий «Поле чудес» по телевизору’Счастье — это… Часть 2«(2019) — дедушка’Честный развод. Бенефис» (2023) — Альберт Плехов.
В 2020 году телеведущий дебютировал на сцене МХАТа имени М. Горького в спектакле «Лавр» по роману Евгения Водолазкина, а в 2023 году сыграл Гарпагона в постановке «Скупой» по пьесе Мольера. В 2025 году режиссер Валерия Гай-Германика сообщила о том, что собирается снимать боди-хоррор «Ням-ням» с Якубовичем в главной роли. Дата выхода пока держится в тайне.