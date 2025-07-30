Конфликт с Аэрофлотом, Боярским и вечное «Поле чудес»: Якубович празднует юбилей — 80 лет

В ноябре 2024 года произошел громкий инцидент на съемках популярного шоу «Что было дальше?». Якубович, приглашенный в качестве гостя, внезапно покинул студию после того, как юмористы начали перебивать его во время рассказа. «Давайте договоримся так: я расскажу историю, но один раз перебьют — и вы финал не узнаете. Вы просили рассказать историю? Ну и заткнитесь», — возмутился телеведущий. Якубович попытался усадить одного из ведущих на стул, чтобы тот замолчал, но в итоге ушел со сцены, заявив, что ему не дали рассказать историю.