СМИ: Глава ФБР нашел документы о связях Трампа с Россией в «мешках для сжигания»

Директор ФБР Кэш Патель обнаружил «тысячи» документов, связанных с расследованием связей президента США Дональда Трампа с Россией в «контейнерах для сжигания». Об этом в среду, 30 июля, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.
По данным журналистов, контейнеры расположены в секретной комнате ведомства. Они связаны с системой «Burn Bag», которая используется для уничтожения документов со статусом секретных.
— В конечном итоге публикация секретного приложения придаст большую достоверность утверждению о существовании скоординированного плана внутри правительства США, призванного помочь предвыборной кампании (Хилари — прим. «ВМ») Клинтон разжечь споры о связях Трампа с Россией, — говорится в материале.
Рассекреченные данные передадут председателю юридического комитета сената Чаку Грассли, который затем опубликует документ, передают «Ведомости».
23 июля СМИ опубликовали архивные снимки и видеозаписи, которые подтверждают связь Дональда Трампа и американского финансиста Джеффри Эпштейна. Один из снимков был сделан во время свадьбы Дональда Трампа и Марлы Мейплс в 1993 году, на которой присутствовал финансист.