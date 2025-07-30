СМИ: Глава ФБР нашел документы о связях Трампа с Россией в «мешках для сжигания»

23 июля СМИ опубликовали архивные снимки и видеозаписи, которые подтверждают связь Дональда Трампа и американского финансиста Джеффри Эпштейна. Один из снимков был сделан во время свадьбы Дональда Трампа и Марлы Мейплс в 1993 году, на которой присутствовал финансист.