Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Глава ФБР нашел документы о связях Трампа с Россией в «мешках для сжигания»

Директор ФБР Кэш Патель обнаружил «тысячи» документов, связанных с расследованием связей президента США Дональда Трампа с Россией в «контейнерах для сжигания». Об этом в среду, 30 июля, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Директор ФБР Кэш Патель обнаружил «тысячи» документов, связанных с расследованием связей президента США Дональда Трампа с Россией в «контейнерах для сжигания». Об этом в среду, 30 июля, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.

По данным журналистов, контейнеры расположены в секретной комнате ведомства. Они связаны с системой «Burn Bag», которая используется для уничтожения документов со статусом секретных.

— В конечном итоге публикация секретного приложения придаст большую достоверность утверждению о существовании скоординированного плана внутри правительства США, призванного помочь предвыборной кампании (Хилари — прим. «ВМ») Клинтон разжечь споры о связях Трампа с Россией, — говорится в материале.

Рассекреченные данные передадут председателю юридического комитета сената Чаку Грассли, который затем опубликует документ, передают «Ведомости».

23 июля СМИ опубликовали архивные снимки и видеозаписи, которые подтверждают связь Дональда Трампа и американского финансиста Джеффри Эпштейна. Один из снимков был сделан во время свадьбы Дональда Трампа и Марлы Мейплс в 1993 году, на которой присутствовал финансист.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше