«МК» объявил номинантов своей театральной премии

В этом году развернулась жесточайшая борьба между четырьмя театрами. В пяти номинациях участвуют Театр имени Е. Б. Вахтангова и Театр на Бронной. Четырежды номинированы постановки Малого театра и РАМТ. Выбивается в лидеры и Губернский, который в этом году претендует на три награды.