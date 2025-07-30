«МК» объявил номинантов своей театральной премии

В этом году единственная газетная театральная премия отпразднует юбилей — знаменитые фарфоровые тарелки вручат этой осенью в 30-ый раз. И выбор предстоит сделать непростой…
В этом году развернулась жесточайшая борьба между четырьмя театрами. В пяти номинациях участвуют Театр имени Е. Б. Вахтангова и Театр на Бронной. Четырежды номинированы постановки Малого театра и РАМТ. Выбивается в лидеры и Губернский, который в этом году претендует на три награды.
Напомним, что театральная премия «Московского комсомольца» — единственная, которая вручается по возрастам — мэтры, полумэтры и начинающие, тем самым отмечая заслуги в том числе и молодых артистов.
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