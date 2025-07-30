Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«МК» объявил номинантов своей театральной премии

В этом году единственная газетная театральная премия отпразднует юбилей — знаменитые фарфоровые тарелки вручат этой осенью в 30-ый раз.

В этом году единственная газетная театральная премия отпразднует юбилей — знаменитые фарфоровые тарелки вручат этой осенью в 30-ый раз. И выбор предстоит сделать непростой…

В этом году развернулась жесточайшая борьба между четырьмя театрами. В пяти номинациях участвуют Театр имени Е. Б. Вахтангова и Театр на Бронной. Четырежды номинированы постановки Малого театра и РАМТ. Выбивается в лидеры и Губернский, который в этом году претендует на три награды.

Напомним, что театральная премия «Московского комсомольца» — единственная, которая вручается по возрастам — мэтры, полумэтры и начинающие, тем самым отмечая заслуги в том числе и молодых артистов.

Читайте материал по теме: Театральная премия «МК». Сезон-2024/25.