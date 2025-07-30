Камбоджийцы провели ритуал для наведения смерти на тайского генерала Пхаткланга

Камбоджийские шаманы провели магический ритуал и попытались наслать порчу на командующего вторым военным округом сухопутных войск Таиланда генерал-лейтенанта Бунсина Пхаткланга.
Одетые в белое колдуны организовали сложную церемонию, в ходе которой нанесли несколько ударов по фотографии военнослужащего. После этого главный шаман завершил ритуал, разрезав снимок с помощью трезубца.
— Бунсина Пхаткланга заверил, что находится в полном порядке после появления новостей о своей смерти. Он отметил, что все еще жив и здоров, и находится на передовой, — передает Bangkok Post.
26 июля в результате артиллерийского обстрела нескольких районов Камбоджи со стороны таиландских войск погибло около десяти граждан, в том числе восемь мирных жителей. Также были ранены 21 военнослужащий и 50 гражданских лиц.
27 июля премьер-министр Камбоджи Хун Манет сообщил, что представители страны договорились с таиландской стороной о немедленном прекращении огня при посредничестве президента США Дональда Трампа.