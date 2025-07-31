Театр без базара

В 2024 году региональная госинспекция по охране объектов культурного наследия обратилась в Арбитражный суд Пермского края с исковым заявлением к предпринимателю Андрею Алексееву, потребовав снести торговые ряды в центре Соликамска. Как указано в картотеке дел, инспекция потребовала от господина Алексеева в течение 15 дней с даты вступления решения суда в законную силу демонтировать торговые объекты на рынке по ул. Всеобуча. Речь идет о павильоне «Закусочная» и торговом ряде с отдельными входами, в котором работают кафе восточной кухни, шашлычная, парикмахерская, магазин по продаже фруктов, женской одежды, ремонт обуви и прочее. 9 июня этого года суд определил ответчику и третьим лицам предоставить информацию по спорным объектам для заключения назначенных экспертиз.