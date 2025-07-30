The Mirror: В США лифт оторвал голову 35-летнему хирургу на глазах у коллеги

В больнице святого Иосифа города Хьюстон американского штата Техас погиб 35-летний хирург Хитоши Никайдо. Причиной стал лифт, который оторвал ему голову на глазах у напуганной сотрудницы. Об этом сообщила газета The Mirror.
Погибший врач хотел зайти в кабину на втором этаже, но двери лифта неожиданно закрылись и зажали его плечи. Из-за неисправности механизм начал подниматься, и мужчине оторвало голову.
Сотрудница госпиталя провела с телом коллеги 20 минут в закрытом пространстве, пока ее не освободили пожарные. После происшествия ей потребовалась медицинская помощь. По данным журналистов, женщина могла получить психологическую травму. В ходе расследования выяснилось, что в обслуживании лифта было допущено 22 нарушения, также его проверку просрочили на месяц, передает газета.
13 ноября 2024 года появились сообщения о том, что в производственном цехе на Полярной улице в столичном районе Северное Медведково огромный пресс раздавил мужчину.
В городе Сяолань китайской провинции Гуандун после конца смены рабочий пошел к лифту, но засмотрелся в экран смартфона и не заметил, как вошел в пустую шахту. Мужчина скончался на месте от полученных травм.