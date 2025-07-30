The Mirror: В США лифт оторвал голову 35-летнему хирургу на глазах у коллеги

Сотрудница госпиталя провела с телом коллеги 20 минут в закрытом пространстве, пока ее не освободили пожарные. После происшествия ей потребовалась медицинская помощь. По данным журналистов, женщина могла получить психологическую травму. В ходе расследования выяснилось, что в обслуживании лифта было допущено 22 нарушения, также его проверку просрочили на месяц, передает газета.